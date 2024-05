Scoppia una caldaia in casa: tre feriti, uno è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto mentre erano in corso delle operazioni di manutenzione sulla caldaia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, oltre al personale del 118.

I fatti sono accaduti a San Cesario sul Panaro, provincia di Modena.

Tre persone ferite, di cui una in gravi condizioni per lo scoppio di una caldaia in un’abitazione privata. I fatti si sono registrati nella serata di martedì, 14 maggio, a San Cesario sul Panaro, nel Modenese. Stando ai primi riscontri, l’incidente sarebbe avvenuto mentre i tre erano intenti a effettuare operazioni di manutenzione sull’apparecchiatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vignola, il personale del 118 e i carabinieri.