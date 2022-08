Scuola, supplenze 2022/23: esiti delle domande e presa di servizio

Tanti i docenti in attesa per il conferimento incarico e supplenze per il prossimo anno scolastico, il 2022/23. Gli aspiranti inseriti nelle GAE e nelle GPS hanno inviato le proprie domande, tramite la piattaforma Istanze Online. La scadenza era ieri, 16 agosto alle 14 e ora l’attesa è tanta per gli esiti.

Le domande dei docenti

Gli aspiranti docenti, quindi, hanno presentato la propria domanda: hanno indicato le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità di posti, tramite il sistema informativo. E gli uffici scolastici hanno indicato il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica.

Scaduti i termini, gli Uffici ora dovranno verificare le istanze presentate. Tramite procedura automatizzata, gli stessi assegneranno gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche in base alla loro collocazione in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse dagli aspiranti ‘prof’. Nel caso in cui il docente non fosse iscritto in una graduatoria, la situazione cambia.

In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, all’interno del comune o del distretto, sarà effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico. Inoltre, gli Uffici Scolastici provvederanno a comunicare ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione, oltre a pubblicare gli stessi nei rispettivi siti Internet.

Quando verranno comunicate le assegnazioni

La comunicazione degli esiti agli aspiranti dovrebbe avvenire con una mail. Assegnazioni che dovrebbero concludersi entro agosto, poiché il 1 settembre è la data indicata per la presa di servizio.

Una volta ottenuta la nomina i docenti potranno contattare la scuola per la presa di servizio. Se però si tratta del conferimento dell’incarico di una supplenza dopo il 1 settembre, la data entro cui prendere servizio dovrebbe essere indicata nella mail indirizzata al docente o nell’avviso pubblicato dall’Ufficio Scolastico.