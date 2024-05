Sei anni dalla morte di Elena Aubry: il post struggente della mamma

A sei anni dal disastroso incidente stradale che l’uccise sulla via Ostiense a Roma, la mamma ricorda Elena Aubry: il post Facebook.

Era il 6 maggio 2024, quando Elena Aubry perse la vita sulla via Ostiense. Un gravissimo incidente stradale per la ragazza, che quel giorno si trovava a Ostia. Una vicenda dove ancora la Procura cerca numerose risposte sulle responsabilità, trovandone alcune su chi gestiva il tratto stradale del punto dove la giovane andrà a perdere la vita: perchè tra le responsabilità accertate, c’è anche quella legata alle pessime condizioni dell’asfalto in quel periodo.

Sei anni dalla morte di Elena Aubry

Elena Aubry è un nome ricorrente a Ostia e il suo entroterra, in una tragedia che non ha sconvolto solamente la famiglia della vittima. I cittadini lidensi conoscono perfettamente la vicenda legata alla centaura, vittima delle strade pericolose presenti nel X Municipio di Roma Capitale. Una morte che, almeno per i 300 mila abitanti di questo territorio, non deve rimanere anonima, ma piuttosto spingere chi governa la città a riportare la sicurezza stradale in questo quadrante.

Il ricordo della mamma di Elena Aubry

Intorno all’ora di pranzo, anche la mamma di Elena ha voluto ricordarla con un lunghissimo post Facebook. La signora Graziella Viviana, che dal primo momento ha combattuto per la verità sulla morte della figlia e la giustizia sulla vicenda, si è aperta con un ricordo come mai forse aveva fatto in passato. Come racconta, il 6 maggio è la data “maledetta” che, di fatto, ha sconvolto la sua vita con il gravissimo incidente occorso a Elena.

Nonostante passano gli anni, la signora sente di vivere un incubo da quella data. Un sogno dove cerca di scappare, ma dove la vita costringe a schiacciare il tasto “play” e andare avanti nel senso di dolore. Elena continua a vivere dentro di lei, per l’amore che le lega nonostante i fatti nefasti accaduti. Un amore che, anche nei momenti più difficili, ha aiutato la signora ad andare avanti.