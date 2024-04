Selfie estremo sulla piattaforma proibita, l’influencer russa Inessa Polenko precipita e muore | IL VIDEO

Sui social sta circolando il video della drammatica caduta dell’influencer 39enne. Nelle immagini si vede la giovane scattare un selfie, prima di precipitare nel vuoto.

La tragedia è avvenuta nei pressi della città di Gagra, in Georgia, lungo le coste del Mar Nero.

Influencer russa muore per un selfie estremo

La moda dei selfie estremi fa un’altra vittima. Inessa Polenko, nota influencer russa, è morta dopo essere salita su una piattaforma – su cui è vietato accedere – dalla quale è precipitata poco dopo lo scatto. In un video, che ha immortalato la drammatica sequenza, si vede la giovane influencer scattarsi una foto, prima di precipitare nel vuoto per oltre 50 metri. Con lei c’era un uomo, che ha cercato – senza riuscirci – di afferrarla.

La 39enne è stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni drammatiche. Inessa è deceduta qualche ora dopo il ricovero. La giovane influencer, che sui social pubblicizzava viaggi e prodotti di bellezza, voleva scattare una foto con alle spallo lo splendido panorama del Mar Nero. La zona in cui è avvenuta la tragedia era stata interdetta ai visitatori, perché ritenuta altamente pericolosa.

| Influencer rusa de 39 años murió mientras trataba de tomarse una selfie para sus redes sociales: La mujer cayó desde una altura de 50 metros mientras estaba en un mirador en Georgia. pic.twitter.com/g4ejJ1gJAN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 14, 2024

Inessa Polenko ha ignorato il divieto pur di scattarsi una foto con lo sfondo del Mar Nero. Un precedente simile, fortunatamente dalle conseguenze non funeste, è accaduto 15 anni fa, sempre nello stesso punto, quando un’altra donna rischiò di precipitare nel vuoto ma fu afferrata giusto in tempo prima che precipitasse.