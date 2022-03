Senza Green Pass ma con la droga: così gestiva i clienti una sala slot

La Polizia di Stato ha messo in atto una serie di controlli volti al contrasto di svariati tipi di violazioni, con particolare attenzione alle normative anti-Covid. A seguito di queste attività è stata chiusa per 5 giorni una sala slot. Oltre al mancato rispetto delle normative, l’unità cinofila ha scoperto la presenza di droga nel locale.

Chiusura sala slot non in regola

Chiusura per 5 giorni e sanzioni amministrative: questo quanto è toccato a una sala slot VLT e biliardi sita in via Ollolai. Le motivazioni sono molteplici: si va dalla manca esposizione dell’autorizzazione di polizia e anche l’assenza di un cartello che indichi gli orari di utilizzo delle slot machines all’assenza di certificazioni verdi: il gestore e tre clienti, infatti, erano privi di Green Pass. Non solo: il gestore era in possesso di 3.35 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e ulteriori 1,55 grammi sono stati ritrovati all’interno di un cestino dei rifiuti, applicate le previste sanzioni amministrative per i trasgressori.

