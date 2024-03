Sequestrato un centro residenziale a Latina, due persone indagate per abusi edilizi

A Latina è stato sequestrato un centro residenziale e commerciale nel quartiere di Borgo Piave: i dettagli dell’operazione.

Un caso di abusi edilizi nella zona di Latina, dove in queste ore è stato sequestrato un centro residenziale in costruzione. La vicenda è accaduta dentro il quartiere di Borgo Piave, dove in queste ore sono intervenuti i Carabinieri a seguito di un controllo. I militari hanno riscontrato numerosi abusi all’interno della struttura residenziale, in una vicenda che ha portato alla denuncia dei due responsabili del cantiere.

Il centro residenziale sequestrato a Latina

Il plesso ha ricevuto un sequestro preventivo da parte delle autorità intervenute. Si tratta di un’area all’interno di Borgo Piave, che avrebbe dovuto svolgere funzioni residenziali e commerciali. L’azione dei Carabinieri segue una sentenza del 2017, dove nella struttura venivano evidenziate, attraverso anche una condanna, diverse violazioni alle norme urbanistiche.

Lo stato dello stabile in questo momento

Nonostante tutti i reati risultino prescritti, l’ordine di demolizione dello stabile non è stato revocato. Infatti, il procedimento in appello sulla struttura non si è ancora concluso. Un’autorizzazione della SCIA nel 2023, aveva permesso la ripresa dei lavori all’interno dello stabile. Un’autorizzazione che, analizzata dall’autorità, sarebbe stata considerata non valida: il permesso, infatti, non risulta conforme alle norme urbanistiche vigenti. Attualmente sono indagate due persone, con l’accusa di lottizzazione abusiva.