Sfera Ebbasta e Shiva in concerto a Rock in Roma mercoledì 26 luglio: la scaletta delle canzoni

Tutto pronto per il concerto dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva. Gli artisti, questo mercoledì 26 luglio, si esibiranno a partire dalle 21 presso il Rock in Roma 2023, calcando il palco situato all’interno dell’Ippodromo di Capannelle. Un ritorno per entrambi gli artisti nella Capitale, peraltro molto amati dal pubblico romano e soprattutto dai teenagers di tutta Italia.

Il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Roma

Per gli amanti del mondo hip hop e della trapper, era l’evento più atteso per questa Estate 2023. I rapper, come in loro ogni data, faranno ballare i loro fan sotto il palco, andando a cantare i brani con cui hanno scritto la loro carriera e che soprattutto sono diventati celebri all’interno delle varie radio in giro per l’Italia e che hanno avuto il ruolo di tormentoni estivi negli anni passati.

La scaletta del concerto a Rock in Roma

Sfera Ebbasta, insieme a Shiva, canterà sicuramente i suoi pezzi più celebri sul palco del Rock in Roma, magari accennando anche qualche nuovo singolo. Questa potrebbe essere la scaletta che porterà in scena:

Orange

TikTok

Cupido

M’manc

Bang Bang

Notti

Sciroppo

Visiera a becco

Tran Tran

Mademoiselle

Ricchi x sempre

Rockstar

Bottiglie privè

Cookie’s n’cream

Hoe

Mirage

S!r!

Piove

Alleluia

Ciny

XDVRMX

Happy birthday

Mamma mia

Baby

Nuovo range

Mi fai impazzire

Bon ton

Hace calor

Italiano

Brnbq

Gli ospiti al concerto all’Ippodromo di Capannelle

Al momento, non si sa ancora quali ospiti ci saranno al concerto di Sfera Ebbasta e Shiva. Com’è tradizione del Rock in Roma, però, è plausibile come qualche rapper romano salga alla fine sul palco con i due artisti. Una tradizione che si è ripetuta tante volte in questi tipi di concerti, che potrebbe riaccadere anche con un esibizione di Sfera, considerato un “big” di questa tipologia di musica nel nostro Paese e in Europa.