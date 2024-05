Sfregia l’ex con il coltello e uccide il padre intervenuto per difendere la figlia: la donna è in gravi condizioni

La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata e nelle prossime ore sarà sottoposta a un intervento chirurgico.

Il padre, che è intervenuto per difendere la figlia dall’aggressione dell’ex fidanzato, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il killer, Marco Manfrinati – 40 anni ed ex avvocato – era già a processo per stalking nei confronti della sua ex e della madre di lei.

Non ce l’ha fatta Fabio Limido, il geologo di 71 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato dall’ex della figlia Lavinia, 37 anni, questa mattina a Varese. A colpire la donna e la vittima è stato Marco Manfrinati, 40 anni, ex di lei.

La 37enne si trova ora ricoverata in ospedale in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico, mentre le condizioni del padre – apparse sin da subito disperate – sono peggiorate nel giro di poche ore, fino al drammatico epilogo.

L’aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti, dove il 71enne aveva il suo studio. L’aggressore ha aspettato che la sua ex uscisse per aggredirla. Limido, sentendo le urla della figlia, è uscito in strada e ha provato a difenderla, venendo a sua volta colpito a coltellate.

Manfrinati, che si era cancellato dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, era a processo per stalking sia nei confronti della sua ex che della madre di lei. Nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento.