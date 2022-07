Shinzo Abe è morto, chi ha ucciso l’ex primo Ministro del Giappone

Lo hanno colpito con un proiettile durante un evento elettorale a Nara alle 11.30 (le 4.30 in Italia) e lo hanno ucciso. Vittima l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, come hanno confermato l’emittente pubblicata Nhk e l’agenzia di stampa Jiji.

Come è morto Shinzo Abe

Le condizioni di salute di Shinzo Abe sono apparse subito gravi e il personale sanitario non ha potuto fare molto, nonostante l’uomo sia stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Nara. Come ha spiegato alla tv nazionale il responsabile dell’ospedale, ‘due ferite hanno provocato due diverse emorragie, abbiamo cercato di bloccarle, ma la situazione era molto critica’.

L’ex primo ministro è morto così, a 67 anni, nonostante i disperati tentativi di rianimazione.

Chi è il killer e perché l’ha fatto

Per l’omicidio dell’ex primo ministro giapponese è stato fermato un 41enne: lui si chiama Tetsuya Yamagami, ex militare della Marina giapponese. L’uomo pare abbia raccontato di non aver agito per motivi politici, ma ha spiegato di essere ‘frustrato e insoddisfatto, di aver mirato per ucciderlo‘. Il killer ha raccontato di aver costruito da solo l’arma, ma anche degli ordigni esplosivi e ora le indagini sono in corso per fare chiarezza sulla vicenda.