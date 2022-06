Si affaccia al finestrino dell’auto e sbatte contro un trattore: gravissima bimba di 5 anni, elitrasportata al Bambin Gesù

Era in auto con i genitori quando si è affacciata dal finestrino sbattendo violentemente la testa con un trattore in transito. Un terribile incidente quello che ha coinvolto una bambina di appena 5 anni. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, 11 giugno, in una zona di campagna della città di Atina, in provincia di Frosinone.

Si affaccia dal finestrino e sbatte la testa contro un trattore: i fatti

La famiglia, a bordo di una Fiat Punto, stava tornando a casa dopo una serata di festa che si è poi trasformata in una tragedia. Al momento dell’accaduto, la piccola era sul sedile posteriore insieme alla nonna quando — le cause sono ancora in fase di accertamento — ha sbattuto violentemente la testa contro un trattore in transito in quel momento.

Tutto è accaduto molto velocemente. Si è trattato infatti di pochi, fatidici istanti quando la bimba ha tirato fuori la testa dal finestrino e proprio in quel momento, in via Ferriera, in senso opposta stava viaggiando un mezzo agricolo con rimorchio.

I soccorsi e le condizioni della piccola

A seguito del terribile accaduto, la bimba è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e poi elitrasportata all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Qui, durante la notte, è stata ricoverato per un’ematoma ed al momento è ricoverata nel reparto di terapia intensiva, in coma farmacologico.

Le indagini

Un impatto a dir poco violento, del quale tuttavia il conducente del rimorchio non si sarebbe neanche accorto proseguendo poi il viaggio. I milirtri stanno al momento effettuando tutte le operazioni per identificarlo. I carabinieri stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Al momento, il racconto dei genitori coincide con quanto verificato dagli investigatori.