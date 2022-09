Si aggira di notte con fare sospetto: nascondeva 35 dosi di cocaina tra gli abiti

Pensava che, vista l’ora notturna, i suoi spostamenti sarebbero passati inosservati. E invece, nel corso della notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito di stupefacenti, lo hanno tratto in arresto.

Il controllo

Lui, un 41enne già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo il corso principale della cittadina a piedi. I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo, conosciuto in quanto già tratto in arresto per precedenti specifici. Hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, i militari hanno proceduto a una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di 5 dosi di cocaina, nascoste nei capi di abbigliamento che indossava.

La droga negli abiti

I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. Lì i Carabinieri hanno trovato altre 30 dosi di cocaina, nascoste in parte nelle pieghe di un pantalone conservato all’interno di un armadio e in parte all’interno di un cassetto.

L’arrestato è stato condotto inizialmente in caserma e, nella mattinata successiva, presso il Tribunale di Tivoli per essere sottoposto a rito direttissimo, dove è stato il Giudice lo ha condannato all’obbligo di firma.