Si avvicina ad una suora per parlarle, poi le sferra un violento colpo alla testa: grave trauma cranico

Lazio. Una settimana non proprio facile, l’ultima che ci lasciamo alle spalle, per i controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Roma e della Regione. Le stazioni si confermano ancora una volta luoghi critici, e questo non soltanto per il traffico di stupefacenti, ma anche per l’immigrazione clandestina, violenza e le irregolarità amministrative di molti esercenti. Il bollettino degli ultimi giorni parla esplicitamente.

I controlli alle stazioni del Lazio

In totale, 1 persona arrestata e 35 le sanzioni amministrative elevate, di cui 4 al Regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo è il bilancio non proprio felice dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, per la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022, in ambito regionale. L’arresto in questione riguarda un cittadino straniero, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Allo straniero, incensurato, è stata notificata l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa e lo hanno condotto presso la propria abitazione in provincia di Monza-Brianza.

Violenza contro una suora

Un altro cittadino straniero si è reso protagonista di uno spiacevole episodio di violenza. Ai danni di una suora che stava per salire sul convoglio e dirigersi verso casa. La religiosa infatti, mentre era in attesa del treno per recarsi presso la propria residenza in provincia di Milano, è stata avvicinata da uno straniero. Da subito ha notato che aveva un atteggiamento sospetto. Infatti, dopo aver proferito frasi sconnesse e senza senso, le ha sferrato un violento colpo al volto causandole un trauma cranico con una prognosi di 10 giorni. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti contro il patrimonio, è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate ed espulso direttamente dal territorio italiano.