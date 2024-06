Si ferma nuovamente il cantiere di Ostia Antica, ritrovato un reperto archeologico

Nuove sorprese all’interno del cantiere di Ostia Antica: ritrovato un reperto archeologico nei pressi della stazione ferroviaria

Non si fermano i problemi all’interno del cantiere stradale di fronte alla stazione ferroviaria di Ostia Antica. Dopo il danneggiamento alle economie del bar della zona e poi aver tranciato i fili del telefono della stessa attività, ora ci sarebbe una nuova sorpresa: un ritrovamento archeologico in quello spazio. Una situazione che avrebbe colto di sorpresa i tecnici che operavano nell’area, aprendo tutti gli iter per la tutela del patrimonio artistico e archeologico.

Il ritrovamento archeologico nel cantiere di Ostia Antica

Secondo le indiscrezioni, sotto la strada di via della Stazione di Ostia Antica sarebbe stata rinvenuta un’antica ceramica. Si tratterebbe di una rappresentazione di una conchiglia, emerse da sotto il suolo dopo uno scavo di pochi metri. Gli operai non hanno continuato a scavare nel punto, in un’area che potenzialmente potrebbe vedere ulteriori reperti archeologici presenti sotto il manto stradale adiacente al bar del signor Fortunato Carnevale.

Che cosa potrebbe accadere ora con i lavori

Solitamente i ritrovamenti archeologici rallentano enormemente i lavori stradali, per le operazioni di rinvenimento dei reperti archeologici e la messa in sicurezza di quei segni tangibili del passato. Dagli occhi del signor Carnevale, il cantiere rischia di diventare un problema che si prolungherà per diversi mesi. Una situazione che si traduce in un prolungato azzeramento della clientela, in una condizione che mette a rischio il prosieguo dell’attività commerciale per gli ingenti costi di gestione.

Rimane poi l’installazione dell’ascensore, che il ritrovamento archeologico potrebbe ulteriormente dilatare nel tempo. I tempi previsti, fino all’altro ieri, erano di 14 mesi: dopo questa scoperta, potrebbero aumentare vertiginosamente i tempi di costruzione. Ritrovamento che poteva essere previsto nel quadrante, vista la vicinanza agli scavi di Ostia Antica. Un’identica situazione, pochi mesi fa, avvenne anche durante i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla via Ostiense: in quell’occasione fu trovata una barca romana.