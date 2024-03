Si potrà fare il bagno nel laghetto dell’Eur: spunta l’ipotesi

Il progetto per far diventare balneabile il Laghetto dell’Eur nei prossimi anni: ecco di chi è l’idea e l’obiettivo da raggiungere.

Rendere il Laghetto dell’Eur balneabile. E’ l’idea ponderata da Eur SPA, che storicamente gestisce quest’immensa area legata al lago artificiale di Roma Sud. Il progetto pionieristico porterebbe l’area che affaccia su viale America, e già frequentatissima, a diventare anche una meta estiva dove poter fare il bagno. Un’operazione non semplice, con le condizioni del laghetto che definiranno se una simile iniziativa sia attuabile o meno nei prossimi anni.

Il progetto per fare il bagno nel Laghetto dell’Eur

Il progetto è ambiziosissimo, considerato come guardi il modello del Baldeschiff di Berlino o l’Idroscalo di Milano. Per Eur SPA si tratterebbe di un investimento intorno agli 8 milioni di euro, che avrebbe già visto la collaborazione di Acea Infrastructure.

Nei prossimi giorni partirà un monitoraggio delle acque all’interno del Laghetto dell’Eur, che valuterà se sia possibile o meno mettere in piedi questa iniziativa all’interno di Roma Sud. A sostenere forte il progetto anche il Ministero dell’Economia e il sindaco Roberto Gualtieri, che vorrebbero trasformare il laghetto in una zona balneabile entro 5 anni.

I problemi per rendere il Laghetto dell’Eur balneabile

I problemi per rendere il Laghetto dell’Eur balneabile sono comunque molteplici. Come spiega La Repubblica, bisogna anzitutto fare i conti con un’area immensa: si tratta di un lago da 85 mila metri quadrati e una profondità media di 3 metri. A ciò, si aggiunga l’habitat naturale che si è creato in questo spazio: qui infatti ci vivono da decenni numerose specie di pesci, le famose papere, oche e altre tipologie di animali marini di acqua dolce.

Nonostante lo spazio sia storicamente già vissuto dagli sportivi, numerosi esperti negli anni hanno escluso la svolta verso la balneazione del luogo. Tra gli ostacoli presenti, infatti, ci sarebbe anche la forte proliferazione delle alghe: queste maggiormente presenti nel periodo primaverile.

Come rendere balneabile il Laghetto dell’Eur

A monte di questi dati, il Laghetto dell’Eur può diventare balneabile? Probabilmente sì. Questo attraverso l’innesto delle tecnologie per le acque, che dovrebbero compiere un’operazione di biorisanamento. Infatti verrebbero inseriti nel laghetto dei microrganismi benefici, capaci di ripristinare gli equilibri biologici, chimici e fisici di questo ambiente acquatico.

L’operazione sarebbe condotta da Acea Infrastrutture, che utilizzerebbe tecnologie per il monitoraggio e l’analisi costante legata ai parametri delle acque. Identica analisi sarebbe attivata anche sui pozzi della Cecchignola, che alimentano questo lago.