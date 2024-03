La piccola, ricoverata d’urgenza in ospedale, è in pericolo di vita per il rischio di infezioni. Nelle prossime ore verrà sottoposta a un intervento chirurgico per asportarle la pelle ustionata.

Ad allertare i soccorsi sono stati i genitori, entrambi in casa al momento dell’incidente.

Si rovescia addosso acqua bollente: grave bimba di tre anni

È ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli la bambina di tre anni, originaria del Burkina Faso ma residente ad Acerra (Napoli), che nella serata di ieri si è rovesciata addosso una pentola con dell’acqua bollente.

La piccola era in casa con i genitori – 39 anni lui, 31 lei – quando si sarebbe avvicinata ai fornelli, rovesciandosi addosso la pentola. Immediatamente è stata trasferita all’ospedale di Frattamaggiore, ma viste le gravi condizioni è stato disposto il trasferimento presso il Santobono. La bambina ha riportato ustioni di secondo grado sul 45% del corpo.

Al momento è ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dove rimarrà fino a domani mattina quando subirà un intervento chirurgico di asportazione della pelle ustionata e copertura delle ustioni. La piccola è tuttora in pericolo di vita, per il rischio di infezioni che potrebbero originarsi dalle gravi ustioni.