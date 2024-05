Si schianta con l’auto, Debora muore sotto gli occhi del figlio e della sorella

La vittima, che si chiamava Debora Natali, viaggiava con il figlio di 13 anni e la sorella di 18 anni, rimasta gravemente ferita.

Per la 33enne non c’è stato nulla da fare. Feriti in modo lieve gli occupanti dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, una Citroen C4.

Incidente a Monzuno: 33enne muore sotto gli occhi del figlio e della sorella

È morta sotto gli occhi della sorella e del figlio adolescente la 33enne rimasta coinvolta in un drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì, 1° maggio, in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull’Appennino. La vittima, Debora Natali, viaggiava in auto con la sorella di 18 anni e il figlio di 13, quando la loro auto si è schiantata contro una Citroen C4, proveniente in direzione opposta.

Per la donna non c’è stato nulla da fare, la sorella della vittima è stata invece ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna. Feriti, in modo lieve, gli occupanti della seconda vettura coinvolta nello schianto. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Debora Natali stava andando a festeggiare i 18 anni della sorella. Dietro di loro viaggiava un’altra vettura, con a bordo il marito della vittima e altri parenti, che hanno assistito al drammatico incidente.