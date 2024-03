Si sente male durante la lezione, studentessa di 15 anni muore sotto gli occhi dei compagni

La tragedia si è registrata questa mattina in un istituto superiore. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, per l’adolescente non c’è stato nulla da fare.

Malore in classe, morta una studentessa di 15 anni

Dramma questa mattina in un istituto superiore di Giugliano, provincia di Napoli, dove una studentessa di 15 anni è morta a seguito di un malore improvviso. La tragedia si è registrata nell’istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli, dove poco dopo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano.

L’adolescente era in classe quando si è improvvisamente accasciata a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato portato al reparto di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine.