Scoppia l’amore a Cinecittà World: l’amore di Fabiola e Gianluca tra le montagne russe

Era il 2014 e Cinecittà World aveva postato un annuncio in cui cercava personale. Un annuncio apprezzato da tantissime persone tanto che arrivarono più di una centinaia di risposte. Tra queste, sparse nella lista, anche i nomi di Fabiola e Gianluca. Due ragazzi che non si conoscevano, volevano solo fare una nuova esperienza, ma hanno trovato qualcosa di più.

Fabiola e Gianluca: un amore tra le montagne russe

Quando si entra a Cinecittà World sembra di essere stati catapultati in un’altra realtà. In qualche modo anche i grandi si sentono bambini e tutto diventa più magico. Forse è stato proprio questo che otto anni fa, nel 2014, ha spinto Fabiola e Gianluca ad inviare il loro curriculum per iniziare a lavorarci. Il caso ha voluto che tra tutti i nomi, sono stati chiamati quelli di Fabiola e Gianluca. Hanno iniziato così questa nuova esperienza. Amando giorno dopo giorno quel posto che per loro sarebbe diventato ‘casa’, il posto in cui si sono felicemente trovati. Tra una giostra e un’altra, hanno imparato a conoscersi. I punti in comune erano tanti e tra la magia di Cinecittà World hanno capito che c’era qualcosa di più.

Foto di: Cinecittà World

Il matrimonio a Cinecittà World

Sono passati otto anni da quel primo incontro. Da quella stagione che per loro è stata più che un’opportunità lavorativa. Fabiola e Gianluca sono cresciuti, hanno vissuto altre esperienze e nonostante non lavorino più nel parco, hanno deciso di tornarci per il giorno più importante della loro vita: il matrimonio. Come a ringraziarlo, ancora una volta, di averli fatti incontrare. Commovente il messaggio dedicato dal Parco di divertimenti su Facebook ai due:”si sposeranno proprio qui.. dove tutto ebbe inizio e dove il sogno diventa realtà”.

Foto da: Cinecittà World