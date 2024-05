Il dramma si è registrato questa mattina nell’abitazione al terzo piano dello stabile in cui la vittima viveva con la sua famiglia.

I soccorsi si sono rivelati inutili. Trasferito d’urgenza in ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate nella caduta. Al momento si esclude l’ipotesi del suicidio.

Si sporge troppo dal balcone e cade, morto un ragazzo di 23 anni

Dramma, questa mattina, a Procida, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano del palazzo in cui viveva. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il giovane si sia sporto troppo, perdendo l’equilibrio. Dopo un volo di diversi metri, è stato soccorso e ricoverato d’urgenza in ospedale, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il ragazzo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio di Pozzuoli.

L’incidente si è verificato in via San Rocco 13. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Al momento l’ipotesi del suicidio non sarebbe presa in considerazione.