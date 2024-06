Si sveglia coperta dagli insetti, casa invasa dalle formiche alle porte di Roma

Una casa invasa dalle formiche a Riano, in Provincia di Roma: una signora si risveglia coperta dagli insetti.

Un incubo per una signora di Roma, che aveva deciso di riaprire una casa di sua proprietà e che non visitava da diverso tempo. L’orrore si è manifestato dopo un breve riposino nella stanza da letto dell’abitazione, quando al risveglio la donna ha sentito uno strano formicolio sul corpo: addosso era coperta da formiche. Insetti che, durante la chiusura della dimora, avevano colonizzato la zona e nei fatti erano diventare le nuove “padrone” della struttura immobiliare.

Signora si risveglia ricoperta di formiche

Un film dell’orrore o di fantascienza? Assolutamente no. Solo la realtà che si era creata all’interno di una casa nella zona di Riano, Comune all’interno Città Metropolitana di Roma. L’episodio è stato segnalato da Andrea Lunerti, etologo e divulgatore scientifico: il professionista, anche in questo caso, è stato chiamato dalla cittadina per provare a risolvere il problema e spostare le formiche in un sito più adatto alla loro sopravvivenza.

L’intervento di Andrea Lunerti

L’esperto, arrivato nell’abitazione, ha potuto costatare la fortissima presenza degli insetti all’interno dell’abitazione. Le formiche erano della specie Lasius, molto sviluppata in gran parte del mondo e che solo in Europa vede oltre cinquanta varietà: il loro habitat perfetto, infatti, lo troviamo in prossimità di foreste (Riano è nel Parco di Veio), giardini ed estese praterie.

In questo caso, gli insetti erano riusciti a riprodursi all’interno di alcuni mobili sintetici. Un habitat perfetto per le formiche, che hanno potuto difendere le larve dai pericoli della natura, in uno spazio riparato e soprattutto lontano dai temporali.

La colonia d’insetti nella casa

Gli insetti si erano impadroniti, nei fatti, di ogni spazio all’interno della casa. La colonia era così numerosa, che in ogni sala avevano la possibilità di salire sul corpo di una persona in gran numero. La soluzione di Lunerti per risolvere il problema, senza ucciderle o usare insetticidi, è stata quella di allontanarle grazie all’utilizzo del bicarbonato: una soluzione che gradualmente, da oggi, vedrà emigrare gli insetti verso altre aree più accoglienti e con un metodo rispettoso della natura.