Si tuffa in piscina durante una festa, 15enne muore annegato

Il dramma si è registrato nella piscina di un condominio dove si stava svolgendo una festa. Il ragazzo si sarebbe tuffato, senza più riemergere.

Immediatamente gli amici hanno allertato i soccorsi, ma nonostante il massaggio cardiaco, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Quindicenne muore annegato in piscina

Dramma a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di 15 anni è morto annegato nella piscina privata di un condominio, dove si trovava per festeggiare il compleanno di un amico. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’adolescente, residente a Capua, stava facendo il bagno con alcuni amici quando improvvisamente non è più riemerso dall’acqua. Nonostante gli sforzi dei presenti, il massaggio cardiaco non ha avuto esito positivo, e il giovane è purtroppo deceduto. Si ipotizza che possa essere stato colpito da un malore o da una congestione. Le indagini dei carabinieri riguardano anche la regolarità della gestione della struttura della piscina.