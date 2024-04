Si tuffa nel torrente per salvare il cane, ma annega: morto un turista di 34 anni

Il corpo del 34enne è stato recuperato dai vigili del fuoco a diversi metri di profondità. Trasferito in ospedale in condizioni gravissime, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A lanciare l’allarme è stato un testimone, che ha tentato – a sua volta – di aiutare la vittima.

Si tuffa nel torrente per salvare il cane, morto un turista francese

Tragedia questa mattina in un campeggio di Porlezza, nel Comasco. Un turista francese di 34 anni è deceduto dopo essersi tuffato nel torrente Cuccio, nel tentativo di salvare il suo cane, che era finito in acqua. L’animale e il padrone sono stati risucchiati dalla corrente e non sono più riemersi. Un testimone, che ha cercato a sua volta di intervenire, ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo del giovane turista a diversi metri di profondità nelle acque gelide del torrente, che sfocia nel lago di Lugano. Il 34enne era già in ipotermia e in arresto cardiaco. Immediato il trasferimento all’ospedale di Lecco con l’elisoccorso, ma quando il giovane è arrivato nel nosocomio lombardo – come riferisce Fanpage – i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.