Smalling in ritiro a Trigoria: in cerca della forma fisica per affrontare al meglio il campionato

Chris Smalling sfrutta il periodo della pausa nazionali per recuperare la sua migliore forma fisica a Trigoria sotto gli occhi di Jose Mourinho. Il difensore inglese è in cerca di riscatto dopo un inizio di campionato difficile. Le prime giornate di campionato hanno evidenziato un calo delle prestazioni del difensore inglese che ora è in cerca di riscatto.

Un inizio sottotono

Ormai da tempo fuori dalle convocazioni della nazionale inglese Smalling si è completamente concentrato sulla Roma decidendo di rimanere a Trigoria per ritrovare lo Smalling delle stagioni precedenti. Nelle prime tre giornate di campionato il centrale londinese ha peccato di lucidità con errori tecnici e di posizionamento mai commessi negli ultimi tempi. L’ex Manchester United deve ritrovare brillantezza. Poco attento e lontano dal difensore granitico dello scorso anno, quando nessun attaccante ad eccezione di Victor Osimhen era riuscito a farlo sfigurare.

Mourinho maestro della difesa

A preoccupare maggiormente i tifosi della Roma sono sicuramente i 6 gol subiti in 3 partite ufficiali disputate quest’anno. La scorsa stagione nelle prime giornate la Roma subì solamente 1 gol contro la Juventus prima del black out di Udine dove i giallorossi crollarono per 4-0 al Friuli. Mourinho ha sempre lavorato assiduamente sul reparto difensivo delle sue squadre. Pochi gol segnati ma pochissimi subiti. 13 i Clean Sheet per Rui Patricio nella scorsa stagione, complice una difesa compatta e organizzata che ha avuto e ha un solo leader: Chris Smalling. L’arrivo di Ndicka e la conferma di Llorente sembravano aver rinforzato un reparto che andava solo puntellato vista la tutto sommato buona resa dello scorso anno. Ad oggi il reparto difensivo della Roma fa acqua da tutte le parti, Ndicka e Smalling sono ancora fuori condizione e dopo lo stop di Gianluca Mancini in nazionale ci si attende una difesa a 4 domenica contro l’Empoli.