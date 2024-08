Sorpresa e spavento a Velletri, il residente: “Ho trovato un pipistrello in camera da letto”

Pipistrello avvistato all’interno di un’abitazione nel Comune di Velletri, ai Castelli Romani: ecco cosa fare in queste situazioni

Le alte temperature possono giocare delle sorprese, come accaduto ieri a Velletri. Nel noto Comune dei Castelli Romani, un residente ha trovato un ospite apparentemente indesiderato dentro la propria casa. In una zona fresca e non eccessivamente luminosa della propria abitazione, un pipistrello aveva trovato un punto dove posizionarsi e magari scampare ai molteplici pericoli provenienti dalla strada.

Pipistrello trovato in un’abitazione di Velletri

Il signore sarebbe tornato nel tardo pomeriggio nella propria abitazione ai Castelli Romani, dopo una giornata d’incessante lavoro. Girando per la casa per sistemare alcune faccende, si è trovato davanti al pipistrello che si era riparato all’interno della camera da letto. Il chirottero si è subito mostrato infastidito dall’atteggiamento dell’essere umano, con l’uomo che nel vederlo avrebbe provato a cacciarlo armato di scopa e disturbando le forze dell’ordine telefonicamente. L’animale fortunatamente non è rimasto ferito nello sfortunato episodio, riuscendo a volare via da una finestra della casa e probabilmente avrebbe provato a ricercare un riparo nuovo sempre nel quadrante di Velletri.

Gli avvistamenti di questi animali ai Castelli Romani

L’episodio accaduto nel territorio di Velletri, per quanto non abituale, non è un unicum nella zona. Se prendiamo i dati redatti dal Parco Regionale dei Castelli Romani, la presenza dei pipistrelli è accertata in quest’area della Provincia di Roma e soprattutto hanno un ruolo centrale nell’ecosistema di questo spazio.

Pur trattandosi di particolari predatori, gli animali si cibano solamente d’insetti durante la notte. Inoltre serve sfatare numerose leggende su questi piccoli “topolini volanti”, che non creano nessun pericolo per l’essere umano. Anzi, il loro carattere schivo li porta a evitare per natura ogni potenziale contatto con gli esseri umani.

Se li troviamo in casa, come già accaduto ai Castelli Romani, cosa possiamo fare? La soluzione è molto semplice. Senza farci prendere dal panico, basterà aprire una finestra e poi chiudere la porta della stanza, per non far passare l’animale in altre aree della casa. Vedrete che dopo qualche minuto, il pipistrello prenderà il volo dalla finestra e si allontanerà senza dover mobilitare Vigili del Fuoco o forze dell’ordine.