Sospeso tratto della Metro B domani 3 Agosto 2024: potatura degli alberi tra Castro Pretorio e la Laurentina

Metro B a mezzo servizio domani 3 agosto 2024: il servizio metropolitano verrà interrotto tra Castro Pretorio e Laurentina

Atac ha annunciato la sospensione di una tratta della Metro B per la giornata di domani, sabato 3 agosto 2024. L’annuncio sarebbe legato ai lavori di manutenzione della tratta, con l’azienda che interverrà sugli alberi nelle vicinanze della linea ferroviaria per dei lavori di potatura. Ovviamente il servizio di trasporto sarà bloccato solo in una parte della tratta ferroviaria, ovvero quella che passa dal I al IX Municipio di Roma.

Metro B a mezzo servizio per il 3 agosto 2024: programmate le potature degli alberi

Gli interventi di potatura degli alberi, come riferito anche da Odissea Quotidiana, avvengono in piena emergenza. Se solitamente le potature avvengono nel periodo autunnale-invernale, la situazione tra Castro Pretorio e Laurentina ha evidenziato delle importanti criticità delle alberature. Gli interventi estivi, che chiuderanno la tratta tra le due stazioni, dovranno rimuovere nell’arco di domani quei casi di rami secchi, danneggiati o addirittura malati. Una situazione che richiederà un intervento mirato, proprio per garantire la piena sicurezza della circolazione metropolitana dalle prossime ore.

Le alternative al servizio metropolitano tra Castro Pretorio e Laurentina

In entrambe le direzioni, Atac ha annunciato la messa a disposizione delle navette sostitutive tra Castro Pretorio e la zona della Laurentina. Una situazione che dovrebbe ammortizzare i disagi dei pendolari in questo weekend, coi lavori che approfitteranno della chiusura degli uffici per essere ultimati. Potrebbero subire qualche disagio di viaggio, a questo punto, principalmente i turisti che devono viaggiare tra l’Eur e il Centro Storico capitolino, o quelli che devono avvicinarsi al mare di Ostia attraverso la Roma-Lido e viaggiando verso la Stazione Porta San Paolo con la Metro B. Chi deve salire nel Centro Storico dalle zone dell’Eur o l’area sud della Capitale, faccia un’attenta valutazione a monte di queste importanti informazioni sulla mobilità pubblica capitolina.