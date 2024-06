Sosta selvaggia a Piazza Bologna, boom di multe ai veicoli parcheggiati sulle fermate bus

Sosta selvaggia sulle fermate degli autobus a Piazza Bologna: il Comune di Roma organizza squadre per multare gli automobilisti

La sosta selvaggia a Piazza Bologna va combattuta. Dev’esse un nuovo leitmotiv dentro il Campidoglio, considerato come da giorni stanno piovendo multe a raffica in una delle zone più vissute di Roma. Dal Comune avrebbe organizzato delle squadre che opereranno nella sanzione dei veicoli parcheggiati irregolarmente, prestando maggio attenzione soprattutto verso quelle automobili che sono in sosta lungo gli spazi adibiti alle fermate dell’autobus.

Guerra alla sosta selvaggia a Piazza Bologna, la soluzione del Comune di Roma

Da diversi giorni starebbero operando sul quadrante di Piazza Bologna delle squadre di Roma TPL, cui è stato dato l’incarico dal Comune di multare quelle autovetture che si trovano in prossimità o sopra le strisce adibite alle fermate degli autobus. Un problema noto nella zona, che già diversi utenti dei mezzi pubblici avevano esposto al II Municipio e al Sindaco di Roma, considerato come numerosi veicoli ostruivano la corsa degli autobus o le operazioni per salire e scendere dai mezzi pubblici alle singole fermate locali.

La reazione dei cittadini alle multe di Roma TPL

La multa di Roma TPL è diversa da quella della Polizia Locale o ATAC. Le sanzioni amministrative arrivano direttamente alla residenza del possessore dell’automobile in sosta selvaggia, creando di fatto un effetto sorpresa nella persona che ha ricevuto la contravvenzione. Lo segnalano diversi residenti questo comportamento, considerato come i controllori di Roma TPL non sono obbligati a lasciare nessun avviso sulle automobili.

Una situazione che punta a rieducare il guidatore maleducato, soprattutto quando lascia l’automobile sulle strisce dell’autobus per scendere al bar o semplicemente comprarsi le sigarette dal tabacchino. Come spiegato dal Codice della Strada, la sanzione amministrativa decurta anche due punti dalla patente al guidatore che compie l’infrazione: per intenderci, la persona che compie questa tipologia di parcheggi ci penserà due volte prima di rifarlo dopo la sanzione. Al momento, i controlli si sono infittiti soprattutto su via Livorno: storica strada che collega Piazza Bologna alla stazione ferroviaria della Tiburtina.