La ragazza è riuscita a salvarsi perché in quel momento non transitava nessun convoglio. L’accaduto si è registrato nella serata di venerdì, 19 aprile, alla stazione M2 di Lambrate.

Il 52enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Spinge una ragazza sui binari della metropolitana, 52enne arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato nelle scorse ore con l’accusa di tentato omicidio. I fatti si sono registrati nella serata di venerdì – 19 aprile – alla stazione M2 di Lambrate, a Milano. Il 52enne, in forte stato di agitazione, ha iniziato a discutere con una coppia di giovani, dopodiché ha spinto la ragazza che si trovava sulla banchina, facendola finire sui binari.

Fortunatamente in quel momento non passava alcun convoglio e la 25enne è riuscita a risalire grazie all’aiuto del compagno e degli altri pendolari presenti in stazione. La ragazza è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli e subito dimessa. Poi è stata allertata la Polizia che ha bloccato e arrestato il 52enne, di origine dominicana e con precedenti.

Al momento è stato trasferito nel penitenziario di San Vittore in attesa dell’interrogatorio di convalida.