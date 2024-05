Stadio della Lazio, Lotito pronto a presentare il progetto in Comune: “Ecco come sarà”

Claudio Lotito pronto ad annunciare un progetto per lo Stadio della Lazio a Roma: vorrebbe recuperare il campo del Flaminio.

Inaspettato sprint del presidente Claudio Lotito, che nella giornata di ieri avrebbe annunciato l’intenzione di presentare un progetto per lo Stadio della Lazio al Comune di Roma. La voce di corridoio sarebbe arrivata durante l’assemblea del Senato della Repubblica, con il patron biancoceleste che avrebbe parlato dell’idea ad alcuni senatori all’interno di Forza Italia e molto influenti nel territorio laziale.

Lotito pronto ad annunciare il progetto per lo Stadio della Lazio

L’idea del presidente Lotito è di recuperare lo Stadio Flaminio. Nel progetto del patron laziale, che è anche costruttore, c’è l’intenzione di ristrutturare lo storico stadio romano. Unica manovra possibile, considerato come sulla struttura ci sia un vincolo e non può essere abbattuta. La struttura del Flaminio si presterebbe alle leggere modifiche pensate da Lotito, che anzitutto ne vuole ampliare i posti a sedere: dagli attuali 24 mila posti, l’obbiettivo è quello di raggiungere i 50 mila seggiolini.

Stadio della Lazio, in procinto l’incontro tra Lotito e Gualtieri

Se il progetto è solo su carta al momento, la possibilità di realizzarlo passa solo da un confronto tra Claudio Lotito e il sindaco Roberto Gualtieri. Il recupero dello Stadio Flaminio è una tematica cara all’Amministrazione capitolina, con la vicenda che adesso potrebbe vedere un’improvvisa accelerazione. Dentro il Comune di Roma, l’unico che probabilmente conosce il progetto è l’assessore Alessandro Onorato. Lo stesso che, secondo Il Messaggero, sarebbe contento di vedere sbloccata la situazione intorno al recupero della famosa arena nel quartiere Flaminio.

Un nuovo stadio per la città di Roma

Lotito sogna in grande, con un sito che non cancellerà la struttura dell’ingegner Nervi. Anzi, dovrà omaggiare il grande lavoro ingegneristico del noto progettista italiano, ma renderlo anche uno stadio italiano all’avanguardia e messo disposizione della Città Eterna. Non solo store della Lazio, attività commerciali e la creazione di un museo legato alla società biancoceleste: il progetto recupererebbe le piscine e il centro sportivo sotto lo stadio, mettendolo a disposizione della cittadinanza. Inoltre, la sede potrebbe ospitare concerti ed eventi d’intrattenimento una volta aperta.