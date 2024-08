Stadio Lazio, l’occasione per riqualificare il Flaminio: appello per dedicarlo a Maestrelli ed Eriksson

Claudio Lotito ci crede nel nuovo Stadio della Lazio: pubblicata la visita virtuale del Flaminio ristrutturato

Il Comune di Roma l’ha capito, con il nuovo stadio della Lazio che potrebbe rivelarsi un’opportunità nella gestione della città e delle sue strutture. In primis per riqualificare lo Stadio Flaminio, tenuto da un decennio in stato di grave abbandono e che da sempre gli ultras biancocelesti vorrebbero tornare a viverlo per seguire la loro squadra del cuore. Il progetto di Claudio Lotito, gradualmente, sta prendendo sempre più forma, permettendo oggi anche una visita virtuale di quello che sarà il “Flaminio 2.0” sotto la gestione del Patron biancoceleste.

Lo stadio della Lazio un’occasione per riqualificare il Flaminio: le voci al Comune di Roma

Lotito può essere la chiave per dare la tanto promessa riqualificazione dello Stadio Flaminio, che peraltro il sindaco Roberto Gualtieri aveva promesso in campagna elettorale per le comunali scorse. Se era rimasto piacevolmente colpito alla vista delle prime immagini in Campidoglio, anche le riproduzioni virtuali promettono un luogo completamente ristrutturato, rispettoso del progetto di Pier Luigi Nervi e soprattutto accattivante, sulla riga dei grandi club europei. Basti pensare come, nella testa del patron biancoceleste, ad accogliere i tifosi ci sarebbe una struttura futuristica e che richiama all’Olimpico, accompagnata dallo Scudetto e l’aquila che simboleggia il club.

Una partita complessa per Claudio Lotito: come potrebbero evolversi i prossimi mesi?

La partita per Lotito non è semplice. Lo Stadio Flaminio ha bisogno d’interventi strutturali capillari per poter essere utilizzato dalla Lazio, ampliando il pubblico dai 25 mila posti attuali ai 50 mila pensati dal Presidente biancoceleste. Lavori che potrebbero essere ostacolati, per via dei vincoli architettonici e amministrativi, dalla Soprintendenza e poi la Prefettura. Cavilli che, come prevede La Repubblica, potrebbero portare la vicenda in un’aula di Tribunale nei prossimi mesi.

I tifosi vogliono tornare allo Stadio Flaminio

Lo Stadio Flaminio, almeno adesso, potrebbe essere il tassello per creare una tregua tra la tifoseria biancoceleste e il presidente Claudio Lotito, in un rapporto ai minimi storici dopo il mercato estivo e l’inizio del campionato. La tifoseria vuole tornare al Flaminio, così come hanno evidenziato due tifosi speciali: Juan Sebastián Verón e Massimo Maestrelli. Entrambi, in un appello lanciato nei giorni scorsi, avrebbero richiesto d’intitolare il nuovo stadio laziale alla memoria di Tommaso Maestrelli e Sven Goran Eriksson.