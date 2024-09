Stadio Lazio, Lotito fa sul serio: il Presidente biancoceleste contatta Legends

Claudio Lotito fa sul serio per la riqualificazione del Flaminio: contattata Legends per la gestione del futuro Stadio della Lazio

La Lazio è pronta a fare sul serio per lo stadio Flaminio, e Claudio Lotito ha fatto il primo passo decisivo: la firma di un contratto con Legends, azienda internazionale specializzata nella gestione di impianti sportivi di prestigio. Con sede in diverse città del mondo, tra cui Milano, Legends vanta una lunga lista di clienti, tra cui colossi come Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Lotito vuole riportare la Lazio al centro della scena calcistica internazionale e, per farlo, ha scelto di puntare su una pianificazione strategica di livello mondiale.

Lotito contatta Legends per la gestione dello Stadio della Lazio

Come spiega La Repubblica, il contratto con Legends copre ogni aspetto della futura gestione dello stadio Flaminio: dalla pianificazione iniziale fino all’operatività quotidiana. Legends si occuperà non solo della gestione degli eventi sportivi, ma anche di sfruttare il potenziale economico dello stadio nei giorni in cui non ci sono partite. Tra le ipotesi proposte vi è anche quella di una copertura mobile, utile per ospitare grandi concerti e ridurre l’impatto acustico sul quartiere. La proposta è però legata al consenso della Soprintendenza e alla necessità di battere la concorrenza della Roma Nuoto.

Il progetto di Claudio Lotito

L’accordo prevede anche la gestione di numerosi servizi, come la biglietteria, la vendita del merchandising, il catering, e i potenziali naming rights dello stadio. In particolare, Legends si impegna a trovare uno sponsor per affiancare la Lazio in un progetto che oggi vale circa 250 milioni di euro. Il club non ha attualmente uno sponsor sulle maglie e Legends si propone di trovare aziende interessate a sponsorizzare sia il petto che la manica della prima squadra, aprendo così nuove fonti di guadagno per la società biancoceleste.

Il futuro dello Stadio Flaminio

Ora la palla passa al Campidoglio, che dovrà valutare il progetto preliminare della Lazio per la trasformazione del Flaminio. Il tempo è un fattore cruciale, con la conferenza dei servizi destinata a chiudersi entro il 20 ottobre. La proposta di Lotito deve battere quella della Roma Nuoto, che prevede una struttura con piscina olimpionica e piste di pattinaggio. Se il piano della Lazio verrà approvato, Legends diventerà il project manager dello stadio, con l’obiettivo di garantire ricavi elevati e una gestione moderna e internazionale dell’impianto.