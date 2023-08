Stelle cadenti a Roma 2023, dove vederle la notte di San Lorenzo: ecco i posti migliori

Si avvicina il 10 Agosto 2023, che a Roma riporta alla famosa notte di San Lorenzo. Come tradizione nella Capitale, i residenti – anche quelli più giovani – provano a intercettare nel cielo le stelle cadenti. Per provare a osservarle, bisogna trovare sempre cieli molto limpidi, senza nuvole e soprattutto in un posto non eccessivamente buio, che dia così la possibilità di osservare le costellazioni alzando gli occhi.

Dove osservare le stelle cadenti a San Lorenzo

Una delle prime località da provare, anzitutto, è il mare. Il 10 Agosto è la serata per organizzare una pizzata con gli amici sulle spiagge libere, aree di cui il Litorale Romano dispone a sufficienza per tutta la costa. Più è buia la spiaggia, maggiore è la possibilità di vedere le stelle nel cielo. Tra i posti che consigliamo, sicuramente una bellissima serata si può passare sulla spiaggia selvaggia di Passoscuro. Stesso identico risultato dovrebbe avvenire anche per le località di Lavinio, l’area dei “bilancioni” a Fiumicino e l’area di arenile tra Villaggio Tognazzi e Torvaianica.

Spostandoci verso l’interno di Roma

Un tentativo si potrà fare anche all’Eur, magari nella zona del “laghetto” ai piedi della Cristoforo Colombo. Qui, giochi di luce vi accompagneranno durante la serata, dove pur se non vedrete le stelle, uno spettacolo v’intratterrà per tutta la serata. Si potrebbe provare a guardare il cielo anche nei pressi della Basilica di San Pietro e Paolo (lato viale Europa e sul punto che affaccia sulla Magliana).

La serata al Parco Tuscolo

Tra il Comune di Frascati e la zona di Anagnina, troviamo il Parco Tuscolo. Qui vi aspetterà una serata all’insegna delle stelle, la musica e soprattutto l’imponente patrimonio archeologico dell’area. Sul palco salirà Alessandro Berligeri, Cristina Pace, Flavia Gallo e poi la musicista Katy Fusco, che intratterrà il pubblico al suono sublime del proprio strumento musicale: l’arpa.