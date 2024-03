Sterminò una famiglia viaggiando a folle velocità, Angelika Hutter esce dal carcere per seminfermità

Il collegio dei periti ha deciso per il trasferimento della 32enne nella struttura ospedaliera, in quanto dichiarata incapace di intendere e di volere con possibilità di recidiva. Il collegio peritale ha inoltre stabilito, come riferisce Rainews, che l’imputata potrà sostenere il processo, nonostante il vizio di mente che le è stato riconosciuto.

La notizia dell’uscita dal carcere di Angelika Hutter è stata commentata da Lucio Potente, che quel giorno ha perso la moglie, il nipotino e il genero. “Non me la sento di parlare, scusatemi. Non è cattiveria, ma cercate di capire come posso sentirmi” ha detto Lucio Potente.