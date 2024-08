Stipendi al Comune di Roma Capitale, trovato l’accordo per l’aumento ai dipendenti comunali

Trovato l’accordo sindacale per l’aumento degli stipendi ai dipendenti del Comune di Roma Capitale: ecco tutte le fasce

Programmato l’aumento degli stipendi per i dipendenti del Comune di Roma Capitale. In una vicenda tornata in auge negli scorsi mesi, la Giunta del sindaco Roberto Gualtieri avrebbe trovato la formula per accontentare le numerose rivendicazioni sindacali sulla vicenda e rispettare le norme vigenti in materia. Le progressioni economiche per i dipendenti pubblici saranno realtà già nei prossimi mesi, grazie alla sigla di un accordo tra le parti dell’Amministrazione comunale e le sigle sindacali interne agli uffici di questo Ente.

Come spiega un approfondimento de Il Messaggero, i ritocchi dello stipendio al Comune di Roma Capitale toccheranno numerosi settori legati al servizio comunale sulla Città Eterna. I primi beneficiari degli aiuti saranno gli operatori, ovvero quella fascia di lavoratori che comprende gli operai, i giardinieri, gli autisti o i custodi: sul loro stipendio, è previsto un aumento di circa 650 euro durante l’anno. Segue poi la categoria degli istruttori comunali, che vedranno aumentare lo stipendio annuo di circa 750 euro.

Gli aumenti più elevati per i dipendenti comunali: i casi

Gli aumenti più redditizi superano i 1000 euro annui. Le categorie toccate da questo ritocco non indifferente, sono quelle legate al personale educativo e scolastico, i vigili urbani e i funzionari comunali. Il personale scolastico e gli insegnanti vedranno un aumento dello stipendio di 1.100 euro annui, mentre gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si troveranno uno scatto solamente di 1000 euro annui sul proprio compenso.

Più roseo il bonus destinato ai dirigenti comunali di Roma Capitale, che vedranno uno scatto di circa 1.600 euro all’anno. Soprattutto in questo caso, il Comune ha deciso di approvare la riforma retributiva per evitare la migrazione della propria area dei funzionari fuori dagli uffici comunali: per stipendi più alti, negli ultimi 10 anni quasi 2000 dipendenti hanno chiesto il trasferimento presso realtà ministeriali.