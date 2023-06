Strade chiuse, deviazioni e divieti a Roma giovedì 29 giugno 2023: la viabilità per la festa di San Pietro e Paolo

Come ogni anno, i festeggiamenti di San Pietro e Paolo per il 29 giugno 2023 stravolgeranno la mobilità di Roma. Infatti, i cittadini saranno pronti a onorare e omaggiare i due Santi patroni della Città Eterna, con eventi che riguarderanno il Centro Storico e soprattutto numerosi quartieri situati nella parte Sud della Capitale. Andiamo a vedere insieme come cambierà il traffico del territorio capitolino.

Gli eventi di Roma per San Pietro e Paolo il 29 giugno 2023

Nella zona del Vaticano, il traffico potrebbe subire numerosi limiti soprattutto in prossimità di via della Conciliazione. Infatti, alle 9.30 inizieranno le celebrazioni per San Pietro e Paolo, con l’evento che vedrà la presenza di Papa Francesco. La messa si svolgerà all’interno della Basilica di San Pietro, mentre a partire dalle 12 il Santo Padre reciterà l’Angelus sulla storica piazza sotto la sua finestra.

Il blocco del traffico nella zona di Prati

Come immaginabile, intenso blocco del traffico nella zona di Prati e le strade che portano alla Basilica di San Pietro. Vedremo, come ogni domenica, transennamenti in direzione del colonnato della Basilica, con conseguente divieti di sosta su via della Conciliazione e le strade limitrofi. Divieti di sosta che partiranno già dalla mezzanotte del 29 giugno, con le automobile che verranno spostate, in caso di mancanze da parte dei proprietari, con l’azione dei carri attrezzi. Le aree interessate saranno via della Conciliazione, tra via della Traspontina e piazza Pio XII.

Oltre al divieto di auto in sosta, ci sarà anche un blocco del traffico veicolare negli stessi punti della Città Eterna. Le norme, come sappiamo, da anni sono dettate dalle norme di sicurezza e soprattutto le strategie anti-terrorismo per tutelare lo Stato vaticano e i cittadini venuti ad ascoltare Papa Francesco.

Altri divieti di sosta previsti

A partire dalle 7 della mattina, se sarà necessario, vedremo divieto di sosta e di circolazione anche su via Rusticucci e se necessario anche su largo Ildebrando Gregori in direzione di Borgo Santo Spirito e Via Paolo VI.

Foto: Y.R.