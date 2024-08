Strade pericolose a Lavinio, i cittadini attendono risposte dai Commissari del Comune

Buche sulle strade di Lavinio: i residenti si appellano ai Commissari del Comune di Anzio e chiedono aiuto agli ospiti vip

Non solo un problema di spazzatura nella frazione balneare di Lavinio, nel Comune di Anzio. Una situazione problematica si è manifestata anche con la sicurezza stradale nella zona, con strade che ormai da tempo sono ridotte a un colabrodo. Un fenomeno che starebbe coinvolgendo le principali arterie urbane di questa località balneare, evidenziando una pericolosità davanti agli occhi dei residenti e quelle persone che vengono in vacanza nella zona alle porte di Anzio.

Strade pericolose a Lavinio: le lettere dei residenti per segnalare la situazione

La situazione sarebbe catastrofica sulla condizione delle strade di Lavinio. Nell’area del Lido dei Gigli, più residenti avvertono come la strada sia altamente impraticabile. Soprattutto nell’area della curva, almeno 100 metri di strada è completamente dissestata e pericolosa per il transito dei veicoli. I dissesti sarebbero così profondi, che alcuni cittadini avrebbero bucato le gomme della macchina anche viaggiando a bassissima velocità.

Le situazioni non migliorerebbero con gli ingressi urbani principali per entrare a Lavinio. Se uno arriva sul territorio attraverso la Laurentina e l’Ardeatina, lo spettacolo non cambia. Tutto ciò nonostante parliamo di strade maggiormente note e soprattutto transitate da centinaia di motorizzati ogni giorno.

Cittadini disperati bussano alle porte del Comune di Anzio e la Regione

La situazione delle strade di Lavinio ha gettato nello sconforto i residenti, soprattutto per il concreto pericolo di gravissimi incedenti stradali che già hanno preso vita in questi tratti della località balneare. Delle molteplici lettere inviate all’Amministrazione commissariale di Anzio, al momento non si sono viste soluzioni concrete. Tutto ciò nonostante l’estate, dove ovviamente la località balneare vede una maggiore vita proprio per il turismo. Le segnalazioni, inoltre, sono arrivate anche alle forze dell’ordine, che in questi mesi hanno potuto costatare l’oggettivo pericolo all’interno delle strade locali. Qualcuno si sarebbe appellato anche agli ospiti vip del territorio, chiedendo magari una denuncia pubblica sullo stato delle strade e sfruttando la loro potenza mediatica. Come finirà?