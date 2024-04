Strage familiare: uccide la moglie e i due figli di 8 e 5 anni, poi si butta sotto un treno

Il conducente del treno non è riuscito a evitare l’impatto e ha travolto il 43enne, morto praticamente sul colpo.

Dopo aver accertato l’identità dell’uomo, gli agenti sono entrati nella sua abitazione e hanno scoperto i corpi senza vita della moglie e dei due bambini. Dopodiché, nell’auto di proprietà dell’uomo hanno scoperto un biglietto in cui chiedeva perdono per il triplice omicidio.

Strage familiare in Catalogna

Strage familiare in Catalogna, dove un uomo di 43 anni ha ucciso la moglie e i due figli – due bambini di 8 e 5 anni – e poi si è tolto la vitta, gettandosi sotto un treno. Il conducente del convoglio non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Quando gli agenti della polizia ferroviaria catalana hanno accertato l’identità della vittima, si sono recati al suo indirizzo e lì hanno fatto la drammatica scoperta.

Nell’abitazione di El Prat de Llobregat, a Barcellona, hanno trovato i corpi senza vita della donna e dei due bambini. Sembra che il 43enne abbia lasciato un biglietto nella sua auto per spiegare il suo gesto e chiedere perdono per i crimini di cui si è macchiato. Tra l’uomo e la moglie non era in corso la separazione, né la donna aveva mai sporto denuncia nei siìuoi confronti.

Appena una settimana fa un altro caso di violenza di genere si è registrato a Gerona, sempre in Catalogna, dove un uomo è stato arrestato per aver ucciso il figlio di 5 anni e ferito gravemente la compagna di 29 anni.