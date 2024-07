Strisce pedonali libere a Monteverde, portate via le automobili in sosta selvaggia

Dopo il nostro articolo di denuncia, il carro attrezzi porta via tutte le auto in sosta selvaggia su Via di Donna Olimpia a Monteverde

Serviva l’articolo de Il Corriere della Città, per denunciare una situazione segnalata da anni dai residenti di Monteverde. Dopo il nostro pezzo sulle auto in sosta selvaggia sulle strisce pedonali della zona, oggi numerosi carri attrezzi sono stati operativi nella zona di Via di Donna Olimpia. Portate via tutte quelle automobili parcheggiate sulle zebre pedonali o i posteggi riservati ai disabili, in una situazione che i cittadini speravano da diverso tempo.

Boom di auto portate via a Monteverde dal carro attrezzi

Stamattina i carri attrezzi portavano via automobili a ripetizione da Via di Donna Olimpia, in operazioni di rimozione dei veicoli come non si era mai visto sulla strada che collega la Circonvallazione Gianicolense a Villa Doria Pamphili. Secondo le indiscrezioni, la denuncia di Antonio Totaro avrebbe fatto molto rumore a Monteverde e nelle sedi istituzionali, tanto da trasformare la vicenda d’inciviltà in un “caso politico”.

Gli interventi su Via di Donna Olimpia

I carri attrezzi che si sono susseguiti, hanno cominciato a operare su Via di Donna Olimpia da prima mattina. Molto probabilmente, dal XII Municipio di Roma Capitale hanno voluto evitare le scene viste nella giornata di ieri: automobili in sosta selvaggia che impedivano la verniciatura delle strisce pedonali. In prossimità di Via Mario Fioretti, le automobili parcheggiate sulle zebre pedonali erano addirittura due, impendendo che venissero verniciate adeguatamente dalla ditta specializzata nei lavori stradali.

Una situazione estrema che ha portato il Comune di Roma ad agire velocemente, visto che era stata promessa la corretta verniciatura delle strisce entro la giornata di oggi per garantire la sicurezza stradale nella zona. In un intervento che, alcuni residenti, spingono affinché sia continuo e nel rispetto dello stesso quartiere. Proprio per le geografie della zona e i limitati posti macchina, le automobili sulle strisce di questo quadrante cittadino ormai sono un fattore abituale da anni.