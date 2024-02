Studenti di Ostia protestano sotto il X Municipio. Vola Alto: “Le scuole lidensi sono fatiscenti”

Protesta studentesca del movimento “Vola Alto” sotto il X Municipio: i ragazzi segnalano le scuole fatiscenti nel territorio.

Forte protesta degli studenti in queste ore a Ostia, con i militanti della sigla studentesca “Vola Alto” che hanno organizzato un sit-in sotto il portone del X Municipio di Roma Capitale. L’occasione per mandare un messaggio al presidente Mario Falconi e il sindaco Roberto Gualtieri, con una situazione delle scuole sul litorale e l’entroterra veramente preoccupante.

Il sit-in per le scuole di Ostia di Vola Alto

Sotto il portone del X Municipio, questa mattina 16 febbraio 2024, si sono presentati circa 250 studenti, che muniti di striscioni, megafono e bandiere tricolore, hanno attirato l’attenzione delle istituzioni che governano il litorale. I giovani hanno protestato contro la condizione delle scuole nel territorio lidense, che oggi in gran parte sono fatiscenti e soprattutto non garantiscono la sicurezza degli stessi studenti al proprio interno.

La protesta dei Rappresentanti d’Istituto lidensi

Il movimento giovanile di “Vola Alto” è andato a bussare direttamente alla porta dell’Amministrazione lidense, ribadendo come certe scuole locali vivano uno stato di abbandono e che, nei fatti, rendono difficile l’attività di apprendimento per gli studenti e chi dovrebbe insegnare loro. Un concetto ribadito anche nelle parole dello studente Tommaso Molinelli, Rappresentante d’Istituto all’Enriques e alla Consulta di Roma, che ha raccontato le difficoltà strutturali presenti nella propria scuola.

Emergenza scuole nel territorio di Ostia e di Roma

Al sit-in ha partecipato anche la studentessa Alessia Andreozzi, attuale Presidente della Commissione Edilizia della Consulta di Roma, che ha evidenziato come nel Comune dovrebbe persistere la priorità politica di garantire delle scuole sicure e accoglienti per i propri giovani studenti. “Oggi – come dice la giovane eletta in Consulta – gli studenti non vivono bene la paura di frequentare la scuola, avendo paura dei crolli che si leggono sulle pagine dei giornali romani”.

L’incontro con l’Assessore alla Scuola del X Municipio

Alla protesta di Ostia hanno partecipato anche i rappresentanti del Labriola e Democrito con il gruppo giovanile di “Vola Alto”, che sempre in mattinata sono stati ricevuti dall’Assessore alla Scuola locale Andrea Morelli. L’Assessore, prendendo atto delle situazioni segnalate dai rappresentanti studenteschi, avrebbe preso l’impegno di convocare i consiglieri di Roma Metropolitana in Municipio per affrontare queste problematiche.

Il movimento “Vola Alto”, alla fine dell’incontro istituzionale, ha voluto ribadire un questione: che l’attenzione sulle scuole di Ostia e di Roma non cada nel dimenticatoio, come purtroppo avvenuto in un precedente incontro svoltosi proprio a Ostia con lo stesso assessore Morelli.