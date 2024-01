Studiare fuori sede in Italia e all’estero: Roma tra quelle più desiderate

Gli studenti fuori sede scelgono l’Italia per studiare: ecco perché molti ragazzi preferiscono venire a Roma.

Sempre più ragazzi optano per studiare all’università fuori dalla loro città natale, nel fenomeno chiamato “studenti fuori sede“. Le motivazioni dietro questa scelta formativa e soprattutto di vita, sono le più disparate: località senza strutture accademiche, voglia di maggiore indipendenza o la semplice idea di visitare nuove realtà in giro per l’Italia e il mondo. Un’esperienza che fa crescere tanto le persone che l’affrontano, ma che pesa anche sui portafogli delle famiglie.

Gli studenti fuori sede in Italia

Studiare fuori sede non è più solo una possibilità per gli universitari italiani, ma anche una necessità dettata da tante condizioni. Tra i motivi più gettonati, anzitutto, la possibilità di studiare in un’università prestigiosa, magari situata a Roma, Milano o in paesi esteri come la Francia, l’Inghilterra o gli Stati Uniti d’America. Altra motivazione, non meno importante, la ricerca dei ragazzi in un corso universitario che viene fruito solo in un determinato Ateneo, molte volte distante migliaia di chilometri da casa e che impone ai ragazzi uno status da “fuori sede”.

Studenti fuori sede in Erasmus

Tra i fenomeni dettati dagli Anni Duemila, aumentano i ragazzi che, una volta superato il primo anno di Università e prese le abilitazioni di lingua inglese, provano a cavalcare l’esperienza dell’Erasmus o il Mundus. La prima permette di studiare nelle migliori università europee coi fondi dell’Unione Europea, mentre l’altra permette di effettuare periodo di studio presso le principali Università del mondo (Australia, USA, Giappone, Canada, etc).

Gli studenti fuori sede amano l’Italia

Quando ci troviamo davanti ragazzi italiani, chi vuole provare l’esperienza “fuori sede” spesso cerca località all’interno dell’Italia per non allontanarsi eccessivamente dalle famiglie. Parliamo prettamente di giovani del Mezzogiorno, che dalla Sicilia o la Calabria s’imbarcano verso il Nord Italia per superare le ammissioni nelle università di quelle località e frequentare poi i corsi lì.

Gli studenti fuori sede scelgono Roma

Tra le mete più scelte dagli studenti fuori sede sicuramente c’è Roma, che garantisce ai giovani del Mezzogiorno di allontanarsi da casa ma neanche in maniera vertiginosa: l’esatta metà strada con Milano, che consente a un ragazzo al ragazzo di Lecce di tornare a casa con appena quattro ore di treno dalla Stazione Termini e senza particolari problemi.

Perchè i fuori sede scelgono Roma?

Sul piano accademico, Roma garantisce dipartimenti accademici di eccellenza per studiare, come nel caso di Giurisprudenza a Roma Tre o Storia Antica a La Sapienza. Permette di fare tutto ciò peraltro in una città dinamica, che allo studio promette della movida divertente e soprattutto la possibilità di creare nuove amicizie e fare gruppi con coetanei.

Basti pensare alle grandi piazze della movida romana, come piazza Bologna, Ostiense o San Lorenzo, dove si può gustare un buono spritz a pochi euro in una pausa studio nel tardo pomeriggio. Ma anche la città delle notti universitarie, con le discoteche di Libetta e Testaccio che preparano serate a tema proprio per i giovani studenti che cercano una nottata di svago.