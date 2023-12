Supermercati, Centri commerciali e Outlet a Roma: quali resteranno aperti a Natale e Santo Stefano? Orari

In tanti avranno bisogno all’ultimo momento, nel corso dei preparativi del pranzo di Natale o di quello di Santo Stefano, di qualche ingrediente dimenticato o di regalini da mettere sotto l’albero per un ospite imprevisto. Ebbene, al momento, per il 25 dicembre 2023, giorno di Natale, tutti i supermercati e gli outlet di Roma e del Lazio dovrebbero restare chiusi; mentre diversa sarà la situazione per il 26 dicembre.

Molti negozi, supermercati, centri commerciali e outlet, saranno aperti a Santo Stefano. Le festività sono per i commercianti un’occasione importante per fare cassa e per i consumatori è un’opportunità di fare compere senza stress, visto che si tratta di una giornata non lavorativa. Ma andiamo a scoprire quali saranno le attività commerciali aperte in questo giorno…

Quali Supermercati resteranno aperti?

Aldi ha lanciato un nuovo volantino che prende il via proprio da martedì 26 dicembre, un fatto che lascia intendere che i punti vendita della multinazionale tedesca saranno aperti in occasione della festività. A sorpresa gli store targati Esselunga resteranno chiusi non solo nella giornata di Natale, ma anche in quella di Santo Stefano, anche se i due negozi presenti a Roma della laESSE dovrebbero alzare le saracinesche rispettando i soliti orari. Iper, La grande I dovrebbe restare aperto il 26 dicembre visto che l’ultimo giorno valido per il volantino diffuso in questi giorni è proprio quello di Santo Stefano. I punti vendita della Carrefour, non hanno ancora dato indicazioni in merito, ma è verosimile che supermercati e ipermercati adotteranno orari diversi, garantendo la massima flessibilità. I negozi MD resteranno chiusi, mentre diversa sarà la situazione per il Conad che potrebbe avere punti vendita aperti anche a Natale e Santo Stefano, ma dipende da quello al quale intendiamo rivolgerci.

Outlet e centri commerciali

Sono molti anche gli outlet e i centri commerciali che, a quanto pare, terranno i cancelli chiusi in occasione delle feste, anche se non mancheranno quelli pronti ad accogliere acquirenti e visitatori. Scopriamo quali sono.

Porta di Roma chiuso martedì 26 dicembre

Ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto. Il centro di Porta di Roma rimarrà chiuso.

I Granai chiusi per la festa di Santo Stefano

Per quanto riguarda il centro commerciale I Granai il 26 dicembre 2023 la struttura resterà chiusa al pubblico riaprendo regolarmente solo dal giorno seguente.

Orari Castel Romano Designer Outlet 26 dicembre 2023, centro commerciale aperto

Passiamo a Castel Romano, l’Outlet situato sulla Pontina tra Pomezia e Roma. Il centro rimarrà aperto l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, con orario 10.00-20.00.

La Romanina chiusa il 26 dicembre 2023

Passiamo al centro commerciale La Romanina. Anche in questo caso i negozi rispetteranno la festività e le saracinesche resteranno abbassate in occasione della festività del 26 dicembre.

Roma Est chiuso per la Festa Santo Stefano

Per quanto riguarda il centro commerciale Roma est galleria anche in questo caso i negozianti resteranno a casa nel rispetto della festa per tornare operativi solo il giorno seguente.

Cinecittà 2 chiuso il 26 dicembre

A Cinecittàdue i negozi resteranno aperti tutto il giorno. Salvo modifiche la galleria osserverà l’orario di apertura 10-20, il supermercato 7-21 e il bar ristorazione 8-20.

Orari Maximo Festa di Santo Stefano, negozi aperti o chiusi il 26 dicembre 2023?

Il centro commerciale Maximo sarà aperto martedì 26 dicembre 2023. Gli orari dovrebbero essere i consueti: Galleria e negozi dalle 10 alle 21, ristoranti 10-23, Pam 8-22, Primark 9-22.