Tenta di accendere un incendio nel Centro Storico di Roma: fermato un uomo a piazza Venezia

Uomo tenta di accendere un incendio all’interno del Centro Storico di Roma: fermato il soggetto in prossimità di piazza Venezia

E’ stato fermato nella giornata di sabato un uomo straniero, colto in flagrante mentre provava ad accendere un incendio nei pressi di piazza Venezia. L’uomo, trovato in possesso di oggetti infiammabili e fuochi d’artificio, avrebbe provato ad appiccare le fiamme in un’area di una palazzina nel Centro Storico di Roma. Una vicenda che non è passata inosservata alla Polizia Locale, subito intervenuta per fermarlo e arrestarlo.

Uomo cerca di appiccare un incendio nel Centro Storico di Roma: la vicenda piazza Venezia

Ad accorgersi dell’uomo alcuni residenti e turisti della zona, che vedevano come il soggetto stava cercando di accendere un incendio nei pressi di una palazzina storica a piazza Venezia. Allertati gli agenti della Polizia Locale, i vigili urbani hanno trovato il soggetto straniero in una posizione molto compromettente: si trovava con un accendino in mano, preso dal tentativo di accendere un’intercapedine di una palazzina.

L’arresto del soggetto

L’uomo stava cercando di appiccare le fiamme nell’intercapedine di una palazzina sulla nota piazza di Roma, per motivi ancora non chiariti dallo stesso soggetto. Il pericolo di un grosso incendio era concreto, considerato come il fuoco stava venendo accesso in prossimità di una centralina elettrica con diversi fili.

Al momento del fermo e del riconoscimento, l’uomo è risultato essere un cittadino dell’Afghanistan di 39 anni. Al momento del blocco, addosso portava 10 accendini e un petardo. Inoltre gli agenti l’hanno trovato sprovvisto dei documenti di riconoscimento, con i vigili che hanno portato l’uomo in centrale per le foto di segnalamento e la denuncia.