Tentano di separare i rispettivi cani, padroni azzannati e aggrediti dai due animali

I cani che si stavano attaccando sono un pitbull e un cane corso. I due padroni, nel tentativo di separarli, sono stati a loro volta aggrediti dai due animali.

I due – un 18enne e un uomo di 48 anni – hanno riportato diverse ferite alle braccia e alle mani e si è reso necessario il ricovero in ospedale per entrambi.

Tentano di separare i rispettivi cani, padroni azzannati

Mentre la comunità di Campolongo si è fermata per dare l’ultimo saluto al piccolo Francesco Pio, il bambino di 13 mesi sbranato da due pitbull, un’altra aggressione, seppur dai risvolti non ugualmente drammatici, si è registrata questa mattina a Sant’Angelo Lodigiano, provincia di Lodi.

Un 18enne e un 48enne sono stati feriti alle braccia e alle mani e si è reso necessario, per entrambi, il trasferimento in ospedale. L’aggressione è avvenuta per strada a Sant’Angelo Lodigiano, quando i loro cani, un pitbull e un cane corso, si sono attaccati reciprocamente. I due proprietari hanno tentato di separare gli animali, ma sono stati azzannati. I carabinieri stanno attualmente verificando eventuali responsabilità.

