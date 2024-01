Terminillo, inverno difficile: la mancanza di neve fa crollare i flussi turistici

La neve non scende sul monte Terminillo: sul territorio nella provincia di Rieti crisi nera del mercato turistico.

Inizio dell’anno da dimenticare per il turismo sul Terminillo, che per la mancanza di neve sta patendo grosse perdite economiche. Quei turisti che erano tornati dopo la pandemia di Covid-19, hanno deciso nuovamente di abbandonare la località nella provincia di Rieti, decidendo di spostarsi nelle vicine località dei comuni montani all’interno dell’Abruzzo.

La crisi del Terminillo per mancanza di neve

A risentire maggiormente della situazione climatica sul Terminillo, sono in primis le attività turistiche. Parliamo di quella filiera industriale che si stava rialzando dalla botta della pandemia e che sperava, per queste vacanze natalizie, di lasciarsi alle spalle quel periodo così buio. Se continuerà in questa maniera, si rischia di dare un colpo di grazia a questo sistema, rimasto attualmente solo con sette strutture ricettive e 800 posti letto per i propri turisti.

La crisi dei B&B e le case vacanza al Terminillo

Se c’è un problema con gli hotel, stessa dinamica tocca anche i proprietari di B&B e case vacanze nella zona del Terminillo. Sempre più proprietari, che hanno comprato anche i vecchi alberghi della zona per crearci nuove camere da affittare, trovano difficoltà a trovare affittuari per il periodo invernale, in una situazione che non si era mai presentata prima di questo Natale 2023.

I dati sul turismo al Terminillo

Nonostante gli enti turistici provino a virare verso altre tipologie di turismo sul Terminillo, a cominciare da quello naturale e legato al trekking, i dati sol flusso turistico all’interno di questo territorio sono drammatici. Secondo i dati della Confcommercio, come menzionato da Il Corriere della Sera, almeno un turista su sei ha scelto di andare in altre località turistiche. In confronto a Gennaio 2023, il territorio del Terminillo vede almeno la perdita di 70 mila visitatori. Numeri che conseguono, di conseguenza, anche un grosso buco economico, stimato intorno all’1,5 milioni di euro.