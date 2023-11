Termovalorizzatore Roma, il Comune pubblica il bando per la gara d’appalto

Il progetto del termovalorizzatore di Roma sta procedendo con passi significativi, come annunciato oggi con la pubblicazione del bando di gara. Questo importante passo segue il voto favorevole del Consiglio di Amministrazione di Acea a fine ottobre, che ha approvato la proposta rimodulata del progetto.

Termovalorizzatore Roma: arriva il bando del Comune

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha reso pubblico l’annuncio durante la presentazione del secondo anno di mandato presso l’Auditorium. “Con la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore, vogliamo porre fine alla vergogna di una città che era costretta a mandare a smaltire i rifiuti ovunque”, ha sottolineato Gualtieri. “Il termovalorizzatore di Roma sarà un impianto all’avanguardia sul piano tecnologico, il meno inquinante d’Europa, e ci garantirà di raggiungere l’obiettivo discarica zero.”

Il lavori per il termovalorizzatore inizieranno nell’autunno 2024

Il Comune di Roma ha collaborato con ACEA per migliorare la proposta dal punto di vista tecnico ed economico, al fine di ottenere una tariffa più concorrenziale e una soluzione operativa più efficace. Il progetto così ridefinito dall’Associazione Temporanea di Imprese guidata da ACEA è stato utilizzato come base per la redazione del bando di gara. Secondo il cronoprogramma stabilito, si prevede che i lavori inizieranno entro l’autunno del 2024 e dovrebbero essere completati entro il 2026. I termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono fissati per la metà di maggio 2024.

La soluzione all’emergenza rifiuti di Roma

Il termovalorizzatore di Roma rappresenta una pietra miliare nella gestione sostenibile dei rifiuti della città, offrendo una soluzione avanzata dal punto di vista tecnologico e ambientale. Con questo passo avanti, la città si avvicina sempre di più all’obiettivo ambizioso di ridurre al minimo la dipendenza dalle discariche e di adottare pratiche più ecocompatibili nella gestione dei rifiuti.

Un primo passo per la realizzazione dell’impianto

La pubblicazione del bando di gara rappresenta un passo importante nel percorso di realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Nei prossimi mesi, le aziende interessate al progetto potranno presentare le loro offerte. Al termine della gara, la commissione giudicatrice selezionerà la proposta migliore, che sarà poi autorizzata dalla Regione Lazio. Se tutto procederà secondo i piani, i lavori per la costruzione del termovalorizzatore inizieranno entro la fine del 2024 e dovrebbero essere completati entro il 2026. L’impianto entrerà quindi in funzione a partire dal 2027, contribuendo a risolvere la crisi dei rifiuti a Roma.