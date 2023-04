Terribile incendio nella chiesa Don Bosco di Formia (FOTO)

Devastante incendio nella notte a Formia, nella chiesa Don Bosco. Proprio nel venerdì santo, per cause ancora tutte da accertare le fiamme hanno avvolto la struttura e l’hanno distrutta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, non ci sono feriti, ma le immagini sono terribili: la facciata annerita dal fumo, i vigili del fuoco al lavoro per ore per domare quel maxi rogo. La casa canonica e la sagrestia sono andate distrutte, ma tutti i ragazzi che vivono nella tenda esterna sono stati messi in salvo e ora i cittadini sono uniti, vicini alla comunità e al parroco Don Mariano Salpinone.

Incendio nella chiesa Don Bosco a Formia

Incendio nella notte a Formia, nella parrocchia Don Bosco. Come ha fatto sapere Don Mariano, tutti gli ospiti stanno bene, nessuna persona è rimasta coinvolta e al momento non c’è bisogno di nulla. Solo di tanta vicinanza e affetto. “Grazie al cielo, nessuno di noi è ferito, solo un po’ di fumo, i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere qualcosa. Noi siamo sani e salvi, il nostro Gesù è rimasto bruciato. Lui è abituato a soffrire. Grazie al cielo nessuno si è fatto male. Le cose si perdono, le persone restano” – ha detto in un video ieri sera Don Mariano. Ora tutta la comunità è vicina a lui, ai suoi ragazzi.

Sul posto, in via Appia lato Napoli, i vigili del Fuoco di Gaeta, Castelforte e Latina, la Protezione Civile, i Carabinieri e ai caschi bianchi di Formia. Le cause dell’incendio al momento ancora non sono note. Sul posto si è recato anche l’arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari, che ha manifestato la sua vicinanza alla comunità del Villaggio Don Bosco, unitamente a tutto il presbiterio diocesano. In queste ore il parroco don Mariano Salpinone, insieme al consiglio pastorale parrocchiale, sta organizzando il proseguimento delle attività parrocchiali, nonostante la chiesa e l’auditorium sottostante siano inutilizzabili.

Cosa è andato distrutto

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte e sono terminate questa mattina. Le fiamme, spiegano i pompieri, hanno coinvolto gli arredi in legno all’interno della chiesa. Che ora deve essere messa in sicurezza.

(Foto San Magno Don Antonio Fondi)