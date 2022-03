Terribile incidente a Roma, auto si ribalta: grave un 21enne

Terribile incidente avvenuto nella parte nord di Roma: a scontrarsi due auto a una rotatoria. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando tutte le indagini. Il fatto è avvenuto ieri a pranzo, mercoledì 16 marzo 2022. Delle persone coinvolte nell’incidente è grave un ragazzo di 21 anni.

Incidente tra Roma e Guidonia

Le due macchine, una Fiat 500 e una Peugeot 208, si sono scontrate alla rotatoria che segna il punto di incontro tra Guidonia Montecelio e Roma (Forno Casale-Settecamini). Le vie in questione sono via di Casal Bianco e via di Marco Simone. Una delle due vetture, la Peugeot, si è ribaltata dopo l’impatto. A bordo vi erano un ragazzo e una ragazza: lei nel sedile del passeggero, lui alla guida. Se la giovane, così come la conducente della Fiat 500, è rimasta illesa meno fortunato è stato invece il ragazzo di 21 anni alla guida della macchina ribaltata. Il 21enne è stato estratto dalle lamiere, quindi i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale, al San Giovanni Evangelista di Tivoli. Il codice era il rosso.

(Foto di repertorio)