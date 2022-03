Terribile incidente sull’Aurelia, 3 auto coinvolte e 2 feriti: traffico in tilt

Terribile incidente oggi sull’Aurelia. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 17,400 a Castel di Guido, in provincia di Roma. Per quel che riguarda la viabilità, il traffico è stato momentaneamente interdetto al transito in direzione Roma.

Terribile incidente sull’Aurelia: 3 veicoli convolti e 2 feriti

Stando alle prime informazioni, l’incidente ha visto coinvolti tre veicoli e due persone sono rimaste ferite. Al momento, le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Il traffico è provvisoriamente deviato verso l’uscita Castel di Guido al km 20,800 con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento 13.30

Come fa sapere Anas, la circolazione lungo la statale 1 ‘Aurelia’, in direzione Roma, è stata ripristinata dopo l’incidente avvenuto all’altezza del km 17,400.