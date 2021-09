Terza dose vaccino Over 60: quando iniziano le somministrazioni, come e dove prenotarsi

Come nel resto d’Italia, anche la regione Lazio, ha studiato un piano per la somministrazione della terza dose di vaccino contro il covid. Difatti, già a partire dal 20 settembre Zingaretti ha dato il via alla vaccinazione di massa in tutte le aziende su trapiantati e dializzati, e i pazienti fragili indicati nella circolare del ministero della Salute.

Inoltre, nel corso della giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato le FAQ rispetto alla somministrazione della terza dose. Sileri ha affermato: “La prospettiva è una terza dose per tutti, ma ancora non sappiamo quando. Lo deciderà la scienza.”

La terza dose per gli over 60

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ha accennato ala possibilità di una terza dose per gli over 60: “Non se ne è ancora discusso in maniera approfondita, ma personalmente ritengo ragionevole e considerabile l’allargamento della platea alle fasce d’età 70-79 anni e 60-69 anni – e ancora – visti i dati sul calo della protezione vaccinale dal rischio di contagio credo che, in via ipotetica, si potrebbe iniziare già da fine novembre-dicembre“. Tuttavia, secondo Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e consulente del commissario straordinario “somministrare una terza dose a tutta la popolazione è un impegno logistico ed economico importante”, ma “probabilmente ci si arriverà, perché purtroppo questo virus non sembra disponibile a concederci immunità permanente”.