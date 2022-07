TikTok: riprende la proposta di matrimonio, ma l’anello gli cade nel lago

Per la proposta di matrimonio Ross Bamber aveva pensato a tutto, nei minimi particolari. Aveva affittato un posto bellissimo sopra il lago Norfolk, romantico e sensazionale. Ha scelto anche l’orario perfetto, al tramonto. Il tutto, filmato con una telecamera per tenere il video ricordo. Ma.. qualcosa è andato storto. Davvero storto..

Com’è andata

Era tutto pronto. Candele, luci soffuse sul lago, vestiti eleganti e tantissima emozione. Lui ha chiesto alla sua fidanzata se poteva chiudere gli occhi. Gli tremavano le mani dall’emozione. Guardava nella telecamere per sapere se fosse tutto ok. E sì, era tutto ok. Fino a che non si è inginocchiato, ha aperto la custodia con l’anello e… niente, l’anello è caduto giù nel lago. Lei ancora con gli occhi chiusi che aspettava, lui a bocca aperta. Non sapeva se ridere o piangere. “Non è quello che penso vero?” ha chiesto la sua futura sposa.

La ricerca dell’anello

Hanno iniziato allora a cercare l’anello. Hanno chiamato gli amici che si sono improvvisati esperti investigatori e poi anche due veri professionisti che, però, non hanno trovato niente. Diciamo, una proposta di matrimonio indimenticabile.

Alla fine com’è finita? Che il giorno dopo hanno ricomprato un altro anello. Lui le ha fatto la proposta nello stesso posto. E hanno postato il video dell’incidente, diventando subito virali. Insomma, la giovane coppia, promette davvero bene!