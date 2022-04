Tivoli, altri 9 rom scoperti con diversi materiali rubati e soldi in contanti di “dubbia provenienza”: i Carabinieri hanno sequestrato tutto

Continuano i sequestri dei Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme di materiali che molto probabilmente sono stati rubati. Questa volta i protagonisti della vicenda sono 9, anche in questo caso di etnia rom. Grazie alla perquisizione dei militari delle varie abitazioni, sono stati scoperti ben cinque monopattini elettrici, decine di attrezzi da lavoro, una tv a 55 pollici e contanti di cui non hanno saputo dimostrare la lecita detenzione.

Altri sequestri dei Carabinieri

Circa tre giorni fa i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno sequestrato a tre giovani, sempre di etnia rom, materiale edile del valore di circa 10.000 euro. Nel corso della stessa giornata sono state poi denunciate a piede libero per ricettazione altre 9 persone rom. Le loro abitazioni ubicate in un campo nomadi erano sommerse di oggetti di “dubbia provenienza”.

Cinque monopattini elettrici, smart tv, attrezzi da lavoro di tutti i tipi e 900 euro in contanti per cui nessuno ha saputo spiegare da dove venissero. L’accusa è di ricettazione, infatti al momento sono in corso le attività dei Carabinieri per rintracciare i legittimi proprietari della merce che, prontamente, è stata sequestrata.